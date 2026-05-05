  • Zeytinyağı sahtekarlığına milyonluk ceza! Halka ulaşmadan tespit edildi
Zeytinyağı sahtekarlığına milyonluk ceza! Halka ulaşmadan tespit edildi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 1 milyon lirayı bulan tağşiş zeytinyağı dolum malzemeleri ile gıda ürünleri ele geçirilirken; depo sahibine rekor düzeyde, 1 milyon 834 bin 650 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ile Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından belirlenen depoda arama yapıldı. Yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan tağşiş zeytinyağı dolumunda kullanılan 7 bin 421 adet teneke, 102 kg bal ve 40 kg zeytin ele geçirildi. Depo sahibi olduğu belirlenen B.K. isimli şahıs hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı. Şahsa toplam 1 milyon 834 bin 650 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halk sağlığını tehdit eden ve tüketiciyi yanıltmaya yönelik sahtecilik faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

  • sahte zeytinyağı
  • depo
  • gıda denetim

