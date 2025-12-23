İSTANBUL 13°C / 7°C
23 Aralık 2025 Salı / 4 Recep 1447
  Zeytinyağında büyük vurgun! 23 ton yağın yalnızca 3 tonu gerçek çıktı
Güncel

Zeytinyağında büyük vurgun! 23 ton yağın yalnızca 3 tonu gerçek çıktı

Uşak'ta sahte zeytinyağını orijinal gibi satan iş yerine polis baskın yaptı. 23 ton yağdan sadece 3 tonu gerçek çıktı.

23 Aralık 2025 Salı 10:53
Zeytinyağında büyük vurgun! 23 ton yağın yalnızca 3 tonu gerçek çıktı
ABONE OL

Uşak'ta sahte zeytinyağı üretim piyasaya hakiki zeytinyağı gibi satan işyerine polis operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda ele geçirilen 23 ton yağın yalnızca 3 tonun gerçek zeytinyağı olduğu ortaya çıktı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında bir işyerinde sağlığa zararlı ürünleri zeytinyağı ile karıştırarak çoğalttıkları ve bu yağları şişeleyerek piyasaya sürdükleri belirlendi. Polis ekipleri tarafından işyerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2 bin 375 litre sahte zeytinyağı, 17 kilogram bitkisel karışımlı yağ, 3 ton zeytinyağı olmak üzere toplam 22 bin 375 litre bitkisel karışımlı sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Uşak Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bahse konu operasyonla ilgili olarak yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında "Sağlık İçin Zararlı Madde Temini" suçu kapsamında adli tahkikat başlatılmış olup, ilimiz genelinde denetim ve kontrollerimiz kararlılıkla devam edecektir" ifadeleri yer aldı.

