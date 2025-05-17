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Zigana Tüneli'nde tır alev aldı: Sürücünün dikkati facianın önüne geçti

Gümüşhane-Trabzon istikametinde seyreden plastik boru yüklü tırda yangın çıktı. Tır sürücüsünün durumu erkenden fark edip itfaiye ekiplerine bildirmesi facianın önüne geçti.

AA17 Mayıs 2025 Cumartesi 23:18 - Güncelleme:
Zigana Tüneli'nde tır alev aldı: Sürücünün dikkati facianın önüne geçti
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Zigana Tüneli'nde, Gümüşhane'den Trabzon istikametine seyreden Mevlüt Şabanoğlu yönetimindeki 57 AC 825 plakalı tırın lastikleri yanmaya başladı.

Alevler kısa sürede plastik boru yüklü tırın dorse kısmına sıçradı.

Yangını fark eden sürücü, aracı durdurarak itfaiyeye ihbarda bulundu.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın araçta hasara yol açtı.

Yangın nedeniyle tünelin Trabzon istikameti araç geçişine kapatıldı. Trafik akışı eski Trabzon-Gümüşhane kara yolundan sağlanıyor.

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