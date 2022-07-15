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Zihinsel engelli 51 yaşındaki kayıp kadın drone ile bulundu

Denizli'nin Buldan ilçesinde sabah saatlerinde kaldığı çadırından ayrılan zihinsel engelli 51 yaşındaki kadın, ekipler tarafından 6 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda dron ile bulundu.

IHA15 Temmuz 2022 Cuma 16:00 - Güncelleme:
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Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesinde bulunan arazideki çadırda yaşayan zihinsel engelli 51 yaşındaki Hatice Özen, sabah saat 6.00 sularında dışarıya çıktı. Yakınları yaşlı kadının geri gelmemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Buldan İlçe Jandarma, TRAC, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler aldığı bilgiler doğrultusunda kaybolan yaşlı kadının bulunması için çalışma başlattı. Dron destekli yapılan çalışmalarda Özen'in kaybolduğu yere yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta olan Boğazçiftlik Mevkiinde olduğu belirlendi. Harekete geçen ekipler, 8 saattir kayıp olan yaşlı kadını buldu. İlk müdahalenin yapıldığı kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirlenirken, yakınları ise ekiplere teşekkür etti.

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