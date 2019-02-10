İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2521
  • 5,9505
  • 221.91
  • 102.451
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Zihinsel engelli kayıp Özge, İstanbul'da bulundu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, çalıştığı marketten 4 gün önce pastaneye gitmek için çıkan ancak bir daha haber alınamayan zihinsel engelli Özge Nardemir(19),askerden yeni gelen erkek arkadaşı tarafından kandırılarak getirildiği İstanbul'da bulundu. Özge, ailesine teslim edildi

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bursa'nın Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi'ndeki markette çalışan, yüzde 50 zihinsel engelli olan 19 yaşındaki Özge Nardemir'i geçtiğimiz salı günü, annesi Neslihan Nardemir, işyerine bıraktı. Özge, bir süre sonra pastaneye gitmek için marketten çıktı. Ancak geri dönmedi. Mesai arkadaşları, durumu ailesine bildirdi. Markete gelen anne, kızına cep telefonundan da ulaşamayınca polise haber verdi. Polis, Özge'nin bulunması için çalışma başlattı.
 
KAÇIRILMA İHTİMALİ YOĞUNLAŞTI
 
4 gündür her yerde aranan Özge'nin annesi Neslihan Nardemir, kızını görenlerden kendilerine haber vermeleri için yardım istedi. Polis, Özge'nin özel eşyalarını yanına almaması üzerine kaçırılmış olma ihtimali üzerine yoğunlaştı.
 
TELEFON SİNYAL VERDİ, ÖZGE BULUNDU
 
Dün akşam saatlerinde ise Özge'nin cep telefonu yeniden sinyal vermeye başladı. Teknik takipte olan polis, sinyalin İstanbul'daki bir adresten geldiğini belirledi. Hemen adrese baskın düzenlendi. Özge, adreste bulunurken beraberinde olan ve askerden yeni geldiği belirlenen erkek arkadaşı gözaltına alındı. Özge'nin erkek arkadaşı tarafından kandırılarak İstanbul'a getirildiği ortaya çıktı.
 
AMCASINA TESLİM EDİLDİ
 
Özge'nin bulunduğu haberi Bursa'daki ailesine bildirildi. Bursa'dan İstanbul'a gelen amcası Özge'yi teslim aldı. Bursa'daki evine götürülen genç kızın annesi Neslihan Nardemir, kızını kaçıran kişiden şikâyetçi olacağını söyledi. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Başkan Erdoğan, genç kızın ricasını geri çevirmedi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Huawei' iddiaları yalanlandı

'Huawei' iddiaları yalanlandı

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Fazıl Say Trabzon'da konser verdi

Fazıl Say Trabzon'da konser verdi

Gazze şehidini uğurladı

Gazze şehidini uğurladı

Guiado'ya tepki: Acaba şimdi ne düşünüyorlar

Guiado'ya tepki: Acaba şimdi ne düşünüyorlar

Yunanistan'da terörist Kufonidas'a yeniden izin

Yunanistan'da terörist Kufonidas'a yeniden izin

Sudan'da BM helikopteri düştü: Ölü ve yaralılar var

Sudan'da BM helikopteri düştü: Ölü ve yaralılar var

Fransa'da olaylar durulmuyor

Fransa'da olaylar durulmuyor
 

POPÜLER HABERLER

Bir kadın, dolmuş şoförünü tekme ve tokat atarak darbetti

Bir kadın, dolmuş şoförünü tekme ve tokat atarak darbetti

UEFA geleceğin 52 yıldızını belirledi! Listede iki Türk yıldız var

UEFA geleceğin 52 yıldızını belirledi! Listede iki Türk yıldız var

İşte Kapaklı'da bulunan doğal gazın ilk görüntüleri

İşte Kapaklı'da bulunan doğal gazın ilk görüntüleri

Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 22'si tamamlandı

Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 22'si tamamlandı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA