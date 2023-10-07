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Zihinsel engelli kişi evinde ölü bulundu

Kayseri'de 5 gündür haber alınamayan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen kişi evinde ölü bulundu.

AA7 Ekim 2023 Cumartesi 17:12 - Güncelleme:
Zihinsel engelli kişi evinde ölü bulundu
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Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi Kahveci Caddesi'nde 3 katlı bir apartmanın zemin katında yalnız yaşayan O.A'dan (30) haber alamayan komşuları, evden yayılan koku üzerine polise haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin kapısını açtığı eve giren polis ve sağlık ekipleri, O.A'yı oturma odasındaki kanepede ölmüş halde buldu.

Savcının incelemesinin ardından ölümü şüpheli bulunan O.A'nın cesedi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

O.A'nın annesinin bir süre önce vefat ettiği, babasının huzurevinde kaldığı, kendisinin de zihinsel engelli olduğu öğrenildi.

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