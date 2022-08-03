Aedes sivrisineği ısırığı sonucunda bazı ciddi enfeksiyonlara neden olan virüsler, kana karışarak Zika virüsü, dang humması, chikungunya virüsü ve sarıhumma virüsü bulaşmasına neden olur. Aedes sivrisineğinin İstanbul'da artmasıyla birlikte "Zika virüsü nedir? Aedes Aegypti sivrisinek ısırığı belirtileri nelerdir?" soruları gündeme geldi. İşte Aedes sivrisineği ile ilgili detaylar...

İstanbul'da son günlerde 'Aedes' türü sivrisineklerde artış yaşanıyor. Zika virüsü bulaştıran 'Aedes' türü sivrisineklerle mücadelede ilaçlama yeterli olamıyor. Peki Aedes Aegypti sivrisinek ısırığı belirtileri nelerdir? Zika virüsü nasıl geçer? İşte Aedes sivrisineği ısırığı belirtileri ve bulaştırdığı virüslerin neden olduğu hastalıklar...

AEDES SİVRİSİNEĞİ NEDİR?

Aedes sivrisineği (Aegypti) beyaz işaretlere ve çizgili bacaklara sahip küçük siyah bir sivrisinektir.

Bu sivrisinekler özellikle gündüzleri ısırmaktadır. Bulaşma 2500 metreye kadar olan yerleşim birimlerinde gözlenebilir. Afrika'ya özgü olan Aedes sivrisinek türü, günümüzde dünyanın tüm tropikal, subtropikal ve ılıman bölgelerinde görülmektedir. Özellikle dere yatağına yakın olan yerlerde daha çok görülür.

Aedes sivrisineği İstanbul'da tehlike saçıyor. İstanbul'da birçok mahalle sakini sivrisinekten rahatsız olduklarını ifade ediyor. Özellikle Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde daha çok artış gözlemleniyor.

AEDES AEGYPTİ SİVRİSİNEK ISIRIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Aedes sivrisineği ısırması sonucunda kaşıntı ve kaşınma sonrası yaralar ortaya çıkar. Birkaç gün sürebilen bu kaşıntılar bir süre sonra kendiliğinden geçer.

Aedes sivrisineği, ısırdığı çocuklarda normalden daha büyük yaralara sebep olabilir.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne göre, Aedes aegypti sivrisineği dünyanın belirli kısımlarında Zika virüsü, dang humması, chikungunya virüsü ve sarıhumma virüsünü bulaştırdığı belirtiliyor.

ZIKA VİRÜSÜ NEDIR, BELİRTILERI NELERDİR?

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Zika virüsü "ateş, baş ağrısı, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, kas ve eklem ağrısı" gibi belirtiler gösteriyor.

Zika virüsünün bulaştığı kişilerde semptomlar yaklaşık bir hafta içinde ortaya çıkıyor. Etkisi birkaç gün süren virüsün kanda kalma süresi kişiden kişiye değişebiliyor.

SARI HUMMA VIRÜSÜ NEDİR, BELİRTILERİ NELERDİR?

Hastalık bulaştıktan 6 gün sonra etkileri görülmeye başlıyor. Belirtileri arasında baş ağrısı, halsizlik, ateş, titreme ve eklem ağrısı yer alıyor. İlerleyen dönemde, ciddi karaciğer yetmezliği ile beraber, karın ağrısı, idrarda azalma, epileptik nöbetler, yaygın kanama ve kalp ritim problemleri de görülebilir. Hastalığın ölümcül sonuçlara yol açabileceği unutulmamalıdır.

Aedes sivrisinek ısırığı ile bulaşan hastalıklar için tedavi ya da önleyici aşılar henüz geliştirilemedi. Sadece sarı humma virüsüne karşı aşı bulunuyor.

DANG ATEŞİ VİRÜSÜ NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dang ateşi virüsü yüksek ateş, baş ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yaygın eklem ağrısı, cilt döküntüleri ve yüksek ateşe bağlı havale gibi belirtilerli taşıyor. Çocuklar ve gençlerde hafif semptomlarla geçirilebilen bu hastalık, yetişkinlerde daha ağır şekilde seyredebilir. Hastalık ardından bağışıklık kazanılsa da kişide yeniden Dang ateşi ortaya çıkabilir.

BATI NIL VIRÜSÜ NEDIR, BELIRTILERI NELERDIR?

Bulaşın belirtileri iki hafta içerisinde ortaya çıkıyor. Belirtiler arasında ateş, halsizlik, eklem ve kas ağrıları, görme bozukluğu, felç ve koma yer alıyor. Bu hastalık, özellikle beyin fonksiyonlarının gitgide bozulması şeklinde kendini gösterir.