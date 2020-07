Zilhicce namazına nasıl niyet edilir? Zilhicce ayı namazı duası

28 Temmuz 2020 Salı 16:25 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 16:25

Zilhicce ayının başlamasıyla birlikte Zilhicce namazına nasıl niyet edildiği merak konusu oldu. Zilhicce ayı, Kurban Bayramı'na 10 gün kala başlamaktadır. Hz. Muhammed bu ayda tutulan her günün orucu bir senelik oruca, her gecesinde kılınan namazlar da Kadir Gecesine denktir buyurmuştur. Kurban Bayramı’nın bulunduğu aya Zilhicce ayı denmektedir. Zilhicce ayı namazı duası Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Zilhicce ayı, Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayıdır. Kurban Bayramı'nın bulunduğu ay olan Zilhicce ayı için Hz. Muhammed (s.a.s.); “Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur.” buyurmuştur. Peki Peki zilhicce namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve kaç gün kılınır? Zilhicce namazına nasıl niyet edilir? İşte ibadetlerin ve duaların kabul olduğu Zilhicce ayı namazı kılınışı ve duası...

Zilhicce, Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayıdır. İslam dininin beş temel ibadetinden biri olan hac bu ay yapılır. Kurban Bayramı'nın habercisi olan Zilhicce ayında kılınacak namaz, ibadetler ve dualar çok faziletlidir. İşte bu günlerin kıymetini anlatan Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) muhteşem müjdesi: “Allah'a ibadet edilecek günler içinde Zilhicce'nin ilk on gününden daha sevimli günler yoktur. O günlerde tutulan her günün orucu bir senelik oruca, her gecesinde kılınan namazlar da Kadir Gecesine denktir." (Tirmizi: Savm, 52; İbn Mace: Sıyam, 39)

ZİLHİCCE NAMAZI

Zilhicce ayının ilk on gününde kılınması tavsiye edilen bu namaz, zilhicce ayının ilk on gününde akşam namazı ile yatsı namazı arasında kılınmaktadır. Bu namazda Fatiha suresinden sonra İhlas suresi ve ardından A’raf suresinin 142. Ayeti okunmalıdır. Bu namaza “ve veadna” namazı da denmektedir. İmam Muhammed Bakır’dan (aleyhi selam) nakledilen bir hadise göre her kim bu namazı kılarsa kendisine hac sevabı verilir.

ZİLHİCCE NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Bu namaz Zilhicce ayının ilk on gününde (zilkade ayının son gecesinden kurban bayramı gününe kadar) akşam namazı ile yatsı namazı arasında kılınmalıdır.

Zilhicce namazına; 'Niyet ettin Allah rızası için Zilhicce tesbih namazı kılmaya... BismillAhirrahmanirrahiym'

Bu namaz iki rekâtlı bir namazdır. Her rekâtında Fatiha suresinden sonra İhlas suresi ve ardından A’raf suresinin 142. Ayeti okunmalıdır:

وَ واعَدْنا مُوسی‏ ثَلاثِینَ لَیلَةً وَ أَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِیقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِینَ لَیلَةً وَ قالَ مُوسی‏ لِأَخِیهِ هارُونَ اخْلُفْنِی فِی قَوْمِی وَ أَصْلِحْ وَ لا تَتَّبِعْ سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ “(Bana ibadet etmesi için) Musa'ya otuz gece vaat verdik ve ona on gece daha ilâve ettik; böylece Rabbinin belirlediği vakit kırk geceyi buldu. Musa, kardeşi Harun'a dedi ki: Kavmimin içinde benim yerime geç, onları ıslah et, bozguncuların yoluna uyma.”

Bu ayetten sonra rükûa gidilmeli ve secde yapılmalıdır. Daha sonra teşehhüd ve selamdan sonra namaz bitirilmelidir.

1. Rekâtta: 1 Fatiha, 11 İhlâs suresi

2. Rekâtta: 1 Fatiha, 3 Kâfirun, 11 İhlas suresi

3. Rekâtta: 1 Fatiha, 1 Tekâsür, 11 İhlas suresi

4. Rekâtta: 1 Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, 25 İhlas suresi, okunur.

Zilhicce ayı oruç tutma günlerinden birisidir. Haram aylarının tamamı, oruç tutma günleridir. Bunlar faziletli günlerdir. Bu kıymetli ay ibadetle değerlendirilmelidir "Allah'ın katında, Zilhicce ayının (ilk) on günlerinden daha kıymetli günler yoktur, O günlerde Allah-ü Teala'ya çok ibadet ediniz!" Bununla birlikte bu ibadetlerle de meşgul olmak gerekir;

Kaza namazı kılmak,

Sadaka vermek,

Kur'ân-ı Kerim tilavetiyle meşgul olmak,

Tesbih namazı kılmak,

Cevşen-i Kebir, evrad-ı kudsiye ve hususen tahmidiye duasını okumak.

“Zilhicce’nin ilk on günü gelince siz tâat ve ibâdete gayret ediniz; zîrâ Allâhü Te‘âlâ o günleri, öbür günlerden üstün; gecesine hürmeti de gündüzüne hürmet gibi kılmıştır.

Biriniz Zilhicce’nin ilk on gecesinden birinde, gecenin üçte ikisi geçtikten sonra dört rek‘at namâz kılıp her rek‘atta Fâtiha’dan sonra üçer kere Âyetü’l-kürsî, üçer kere İhlâs-ı şerîf ve birer kere de Felak ve Nâs sûrelerini okusa günahları affolunur biiznillah.