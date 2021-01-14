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Güncel

Zimbabve'de maske takmayan 10 bin kişi gözaltına alındı

Zimbabve polisi, geçen hafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen maske takma zorunluluğuna uymayan yaklaşık 10 bin kişiyi gözaltına aldı.

AA14 Ocak 2021 Perşembe 16:17 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 16:18
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Ulusal medyada yer alan haberlere göre, maske takmayan kişilerin çoğu suçlarını kabul edip para cezalarını ödemelerinin ardından serbest kaldı.

Ülkede, Mart 2020'den bu yana 300 binden fazla kişi karantina kurallarına uymadığı için gözaltına alınırken, sadece geçen hafta gözaltına alınanların sayısı yaklaşık 10 bini buldu.

Vaka sayılarının artmasıyla her gün 12 saat sokağa çıkma kısıtlamasını yeniden uygulamaya koyan Zimbabve, cenaze merasimleri ve aile ziyaretlerini yasaklamıştı.

Zimbabveli sağlık çalışanları, koruyucu ekipmanların azlığından ötürü hükümete tepki göstermişti.

Ülke genelinde şimdiye kadar 24 bin 256 Kovid-19 vakası tespit edildi, ölü sayısı 589'a yükseldi.

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