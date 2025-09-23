Zimmete para geçirme davası! Eski belediye başkanlarının yargılanmasına devam edildi

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesinin eski Belediye Başkanı Vefa Salman, yardımcısı Halit Güleç, Kartal Özgür Barutçu, Beytullah Baltacı, 2009-2014 yıllarında görev yapan eski Yalova Belediye Başkanı Koçal, Saliha Öktemgil, Şenay Reyhan Kaş ve Bekir Bilgi hakkında Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen kararı bozması üzerine sanıkların yeniden yargılandığı dava 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.

Koçal, Güleç, Barutçu, Baltacı, Öktemgil ve Kaş ile taraf avukatları hazır bulunduğu duruşmaya, Vefa Salman ile Bekir Bilgi katılmadı.

Duruşmada okunan iddianamede, dosyanın, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen zimmet suçu dosyası ile birleştirildiği, sanıklar Salman ve Güleç'in 2018-2020 yıllarındaki araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük yaptıklarının tespit edildiğine yer verildi.

ÇÖP İHALESİNE RÜŞVET BULAŞTI

İddianamede, 2014 yılında yapılan çöp ihalesini rüşvet karşılığında belirlenen firmanın kazandığı, firmadan rüşvet olarak alınan otomobilin Salman'ın kuzeni ve aynı zamanda özel kalem müdürlüğünü de yapan Özlem Salman'a verildiği belirtildi.

Ayrıca, Yalova Belediyesine heykel yapımında kullanılması şartıyla Macide Alp'in 2014 yılında Salman'a odasında verdiği 10 bin lira bağışın, Salman tarafından odada bulunan yardımcısı Güleç'e teslim edildiği, Güleç'in bağışı zimmetine geçirdiği, Salman'ın da zimmet suçuna göz yumarak suçun müşterek faali olarak sorumluğu olduğu kaydedildi.

Ardından önceki duruşmada savunmasını yapamadığı için söz alan Kaş, 23 yıllık müdürlük görevinde her yıl denetlendiğini, bu denetlemeler sonrasında da herhangi bir uyarı almadığını söyledi.

Ödeme makbuzlarındaki kodların değiştirilemeyeceğini, harcama yetkilisi sanık Reşat Elgin'in evrak üzerinde oynama yaparak suçu işlediğini ileri süren Kaş, istinafın usulsüzlük yapılan evrakları incelemesindeki ihmalinden dolayı verdiği bozma kararını kabul etmedi.

Sanıklardan Saliha Öktemgil ise kendisinin sadece Kaş'ın olmadığı dönemlerde diğer arkadaşları gibi müdürlüğe vekalet ettiğini belirterek, beraatını istedi.

Duruşmada söz alan eski Belediye Başkanı Yakup Koçal da istinafın görevi ihmal suçlamasını kabul etmeyerek, belediye başkanının arşive giden evrakları denetleme görevinin bulunmadığını savundu.

Mahkeme heyeti diğer sanık savunmalarının ardından tanık A.Ş.I'nın bir sonraki duruşmaya zorla getirtilmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- SORUŞTURMA VE DAVA SÜRECİ

Yalova Belediyesi yetkililerince, 6 Şubat 2020'de Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde çalışan Reşat Elgin'in muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat Elgin'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve müteahhit Bekir Bilgi tutuklanmıştı. Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür ile soruşturma dosyasında adı geçen şirketin muhasebe personeli O.G'nin yanı sıra Taner Tan, Hakan Çelik ve Emrah Gök ile belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen 10 zanlının daha cezaevine gönderilmesiyle soruşturmadaki tutuklu sayısı 19'a yükselmişti. Bu kişilerden biri tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

"Denetim görevini ihmal", "irtikaba göz yumma" ve "zimmet" suçlarından 3 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat 2020'de İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunularak kabul edilen 150 sayfalık iddianamede Vefa Salman ve Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in aralarında olduğu tüm sanıkların cezalandırılması talep edilmişti. Davanın önceki duruşmalarında tutuklu bulunan 18 kişi tahliye edilmişti.

Usulsüz ödeme iddialarına ilişkin 2009-2014 dönemi Yalova Belediye Başkanı Yakup Bilgin Koçal ve 3 sanık hakkında yürütülen soruşturma dosyası davayla birleştirilmiş, dosyada yargılanan sanık sayısı 34'ten 38'e yükselmişti.

Mahkeme heyeti, sanık Salman hakkında "zimmet" suçunu işlememesine rağmen "görevi ihmal" suçundan 1 yıl 8 ay, sanık Koçal hakkında da aynı suçtan 1 yıl 3 ay, sanık Halit Güleç'i, "zimmet" suçuna ihmali dolayısıyla dahil olduğu gerekçesiyle 2 yıl 1 ay, "irtikap" suçunu işlediği sabit olduğundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanık Reşat Elgin'i "zimmet" suçunu işlediği sabit olduğundan 31 yıl 6 ay, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 yıl 9 ay, "irtikap" suçundan da 5 yıl olmak üzere 45 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum eden mahkeme heyeti, sanık Bekir Bilgi'ye "zimmet" suçuna yardım ettiği gerekçesiyle 13 yıl 1 ay, "resmi belgede sahtecilik" suçuna iştirak ettiği için de 7 yıl 3 ay 15 gün, sanık Bahar Taşkömür'e de "irtikap" suçuna yardımdan 2 yıl 1 ay cezası vermişti.

Sanıklar Tuncay Doğan, Taner Tan, Emrah Gök ve Cüneyt Özçomak, "zimmet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 5 yıl 11 ay 25'er gün hapis cezasına çarptırılmış, Cem Dindar, Abdulnasır Gölbaşı ve Sabri Aksoy, "zimmet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 4 yıl 8'er ay hapis cezasına mahkum edilmişti.

Sanıklardan Hakan Çelik, Ali Ragıp Akay ve Sinem Çakalasma'ya "zimmet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 10'ar yıl, sanık Kartal Özgür Barutçu'ya da "zimmet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 2 yıl 9 ay hapis cezası verilmiş, Şenay Reyhan Kaş ise zimmet suçundaki ihmali nedeniyle 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmıştı.

18 sanığa hapis cezası veren mahkeme heyeti, diğer 20 sanığın da beraatına hükmetmişti.