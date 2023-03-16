''Zimmete para geçirme'' iddiasıyla yargılanıyordu... CHP'den milletvekili olmak için başvuruda bulundu

"Zimmete para geçirilmesi" iddiasıyla yargılanan ve 2020 yılında Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman, CHP'den milletvekili aday adaylığı için istifa etti.

"ZİMMET" SUÇUNDAN YARGILANIYOR

"Denetim görevini ihmal", "irtikaba göz yumma" ve "zimmet" suçlarından 3 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Salman, görevinden istifa etti.

CHP'YE GİDEREK BAŞVURUSUNU YAPTI

27 Şubat 2020'de İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Salman, milletvekili aday adaylığı için CHP'ye giderek başvurusunu yaptı.

Belediye meclisinin, ilerleyen günlerde oylamayla yeni belediye başkanını seçeceği belirtildi.