  • Zimmetine para geçirip kaymakamlığın aracıyla kaçmıştı: Enez'de Birlik Müdürü tutuklandı
Zimmetine para geçirip kaymakamlığın aracıyla kaçmıştı: Enez'de Birlik Müdürü tutuklandı

Edirne'nin Enez ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü B.N., kurum hesaplarındaki paraları zimmetine geçirdiği iddiasıyla jandarma tarafından yakalandı. Kaymakamlığa ait resmi araçla kaçmaya çalışırken JASAT ekiplerince durdurulan B.N., sevk edildiği adli makamlarca 'zimmet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA12 Nisan 2026 Pazar 09:49
Edirne'nin Enez ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü "zimmet" suçlamasıyla tutuklandı.

İddiaya göre, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü B.N'nin birliğin hesabındaki paraları zimmetine geçirdiği tespit edildi.

Yakalanması için çalışma başlatılan B.N'nin kaymakamlığa zimmetli bir araçla Lalapaşa ilçesine gittiği belirlendi.

Lalapaşa Jandarma Komutanlığı, Edirne Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) çalışmasıyla araç Küçünlü köyü yakınlarında durduruldu.

Gözaltına alınan B.N, jandarmadaki işlemlerinin ardından Enez Adliyesi'ne sevk edildi.

B.N. çıkarıldığı hakimlikçe "zimmet" suçundan tutuklandı.

