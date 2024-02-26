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Zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi

Elazığ'da, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AA26 Şubat 2024 Pazartesi 05:05 - Güncelleme:
Zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi
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Elazığ'da, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Malatya Caddesi'nde, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 23 T 0085 ve 23 T 0086 plakalı taksiler ile 23 K 3632 ve 23 BP 692 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kazanın etkisiyle taksilerden biri devrildi, otomobillerden biri ise kaldırıma çarparak durdu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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