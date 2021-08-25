Zincirleme kaza can aldı!

AA 25 Ağustos 2021 Çarşamba 02:05 - Güncelleme: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 02:20

Alınan bilgiye göre, Göksun- Kahramanmaraş karayolunda A.U. idaresindeki 34 LZ 5829 plakalı otomobil R.Ö. yönetimindeki 38 ACP 232 plakalı tıra arkadan çarptı.

Bu sırada aynı istikamette seyreden M.K'nin kullandığı 35 ND 022 plakalı ve M.E. idaresindeki 46 BC 805 plakalı otomobiller de duramayarak kazaya karıştı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mehmet Salih Dağ hayatını kaybetti.



Zincirleme kazada otomobillerde yolcu konumunda bulunan 3 kişi ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Göksun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza sonrası kazazede bir kız çocuğunun jandarma korucusunun elindeki, kendisine ait muhabbet kuşunu sevdiği görüldü.