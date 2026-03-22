İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2026 Pazar / 4 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3346
  • EURO
    51,3419
  • ALTIN
    6406.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Zincirleme kazanın adresi Ankara: 3 yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesi E-90 karayolunda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

IHA22 Mart 2026 Pazar 20:07
Zincirleme kazanın adresi Ankara: 3 yaralı
ABONE OL

Olay, İstiklal Mahallesi E-90 karayolu Ankara istikameti Eskişehir yönünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adem K. idaresindeki 19 AFB 188 plakalı araç, önünde seyreden Ergün P. kontrolündeki 06 EZS 580 plakalı araca arkadan çarptı. Agah K.'nin kullandığı 06 BNB 648 plakalı araç ile Göksel Evsen yönetimindeki 10 RK 210 plakalı araç da kazaya karıştı. Kazada sürücü Adem K. ile araçta yolcu olarak bulunan Büşra D. ve Asil D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralılar, Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Mersin-Antalya kara yolunda heyelan paniği: Saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.