İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Nisan 2021 Perşembe / 19 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1397
  • EURO
    9,5978
  • ALTIN
    449.376
  • BIST100
    1422.04
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Zincirleme trafik kazası, bir kişi öldü 4 kişi ise yaralı
Güncel

Zincirleme trafik kazası, bir kişi öldü 4 kişi ise yaralı

Balıkesir'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

AA01 Nisan 2021 Perşembe 15:00 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 15:00
ABONE OL

Süleyman Budak idaresindeki 10 ACJ 997 plakalı otomobil, Altınoluk Mahallesi Edremit-Çanakkale E-87 kara yolu Antandros Antik Kenti mevkisinde, aynı yönde ilerleyen Mehmet Yener yönetimindeki 10 FD 217 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Yener idaresindeki otomobil, çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçerek Süleyman Şentürk'ün kullandığı 10 H 2201 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

10 FD 217 plakalı otomobilde bulunan Azim Temiz (69), kaza yerinde hayatını kaybetti, aynı araçtaki sürücü Yener, Kevser Temiz ve Fatma Yener ile kamyon sürücüsü Şentürk yaralandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ve Altınoluk müfreze ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Mehmet ve Fatma Yener ile Kevser Temiz'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.