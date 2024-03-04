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Zincirleme trafik kazası faciaya yol açtı! 3 ölü, 6 yaralı

Nevşehir'de takla atan otomobilden kopan parçalar iki aracın çarpışmasına yol açtı. Üç otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Ajanslar 4 Mart 2024 Pazartesi 01:41 - Güncelleme:
Zincirleme trafik kazası faciaya yol açtı! 3 ölü, 6 yaralı
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Nevşehir'de üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Nevşehir-Kayseri kara yolu Bozca Kavşağı yakınlarında aynı istikamette seyreden ve sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 38 AHP 574, 38 AGA 564 ve 46 KK 933 plakalı otomobiller çarpıştı.

OLAY YERİNE ACİL MÜDAHALE

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesinin ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, isimleri belirlenemeyen 3 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 6 kişi ambulanslarla Nevşehir'deki hastanelere sevk edildi.

Cenazeler, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

TRAFİĞE KAPATILAN YOLDA KONTROLLÜ ULAŞIM

Bir süre trafiğe kapanan yol, jandarmanın kontrolünde tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Olay yerinden geçerken kazayı görüp ekiplere bilgi veren Mehmet Özyürek, gazetecilere, "Kaza yeni olmuştu. Yoldaki araç parçalarına çarptıktan sonra az ileride durduk. 112'yi aradık ve araçlardaki yaralıları çıkardık." dedi.

  • Nevşehir kaza
  • otomobil çarpışma
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