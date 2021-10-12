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Güncel

Zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde, beton mikserinin, otomobil ve minibüse çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

AA12 Ekim 2021 Salı 17:16 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 17:16
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Söke-Ağaçlı kara yolunda ilerleyen Mehmet R. idaresindeki 35 AVG 682 beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Hasan K'nin kullandığı 09 LJ 183 otomobil ve İbrahim T. yönetimindeki 09 M 4177 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Minibüste bulunan Efrahim Atik (73) kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan beton mikseri ve minibüs şoförünün de aralarında bulunduğu 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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