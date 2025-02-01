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Zincirlikuyu'da seyir halindeki metrobüsten dumanlar yükseldi

İstanbul Zincirlikuyu'da seyir halindeki metrobüsün arka kısmından yükselen dumanlar kameraya yansıdı. Yolcuların tahliye edildiği metrobüsteki yangın görevliler tarafından yangın tüpüyle söndürüldü.

IHA1 Şubat 2025 Cumartesi 13:25 - Güncelleme:
Zincirlikuyu'da seyir halindeki metrobüsten dumanlar yükseldi
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Olay, bugün öğle saatlerinde Şişli'de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Söğütlüçeşme - Zincirlikuyu seferini yapan metrobüsün motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Metrobüs şoförü dumanları fark edince metrobüsü durdurarak içindeki yolcuları tahliye etti. Kısa süreli yangın paniği yaşanırken, duran metrobüs nedeniyle Zincirlikuyu metrobüs durağında trafik oluştu. Durakta bulunan görevliler tarafından dumanların yükseldiği metrobüse yangın tüpüyle müdahale edildi.

Metrobüsten yükselen dumanlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde metrobüsten dumanların yükseldiği ve görevlilerin yangın tüpüyle müdahale ettiği görülüyor.

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