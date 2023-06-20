Zıpkınla 110 kilogramlık orkinos avladı

Zıpkınla balık avı eski milli takım sporcularından Önen, 18 Haziran'da Çanakkale Boğazı'nda zıpkınla dalış yaptı.

Tüpsüz dalışında, 110 kilogram ağırlık ve yaklaşık 1,8 metre uzunluğa sahip orkinos avlayarak kıyıya çıkan Önen, bu anları su altı kamerasıyla kaydetti.

Ozan Önen, gazetecilere, bunun dalış hayatı boyunca zıpkınla 100 kilogramın üzerinde avladığı üçüncü balık olduğunu söyledi.

Diğer iki balığı 2016'da ve geçen sene yakaladığını belirten Önen, "Bu balığı özel kılan detaylardan biri, herhangi bir yardımcı ekipman olmadan doğal ortamında, fiziksel mücadelemle balığı alabilmiş olmam." dedi.

Profesyonel zıpkın avcılığı yaptığını dile getiren Önen, av sırasında yaşadıklarını ise şöyle anlattı:

"Yaklaşık 10 metre derinlikte karşılaştığım bir av oldu. Açıkçası beklemiyordum. Avlandığım bölgede çok fazla akıntı vardı. Akıntıyla istemediğim bir noktaya düşmüştüm. Bir dalış yapıp botuma çıkmayı planlamıştım. O anda bu balıkla karşılaştım. Atış anından 4-5 saniye önce fark etmiş olmam bana avantaj sağladı. Kendimi atış anına hazırladım. Doğru anda doğru noktaya atış yaptım. Bu atışın ardından yaklaşık 45 dakika bir mücadele süresi oldu."