İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2023 Salı / 2 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,5868
  • EURO
    25,8135
  • ALTIN
    1482.43
  • BIST100
    5277.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Zıpkınla 110 kilogramlık orkinos avladı

Çanakkale'de zıpkınla serbest dalış yapan Ozan Önen, 10 metre derinlikte avladığı 110 kilogram ağırlığında orkinos balığıyla kıyıya çıktı.

AA20 Haziran 2023 Salı 10:04 - Güncelleme:
Zıpkınla 110 kilogramlık orkinos avladı
ABONE OL

Zıpkınla balık avı eski milli takım sporcularından Önen, 18 Haziran'da Çanakkale Boğazı'nda zıpkınla dalış yaptı.

Tüpsüz dalışında, 110 kilogram ağırlık ve yaklaşık 1,8 metre uzunluğa sahip orkinos avlayarak kıyıya çıkan Önen, bu anları su altı kamerasıyla kaydetti.

Ozan Önen, gazetecilere, bunun dalış hayatı boyunca zıpkınla 100 kilogramın üzerinde avladığı üçüncü balık olduğunu söyledi.

Diğer iki balığı 2016'da ve geçen sene yakaladığını belirten Önen, "Bu balığı özel kılan detaylardan biri, herhangi bir yardımcı ekipman olmadan doğal ortamında, fiziksel mücadelemle balığı alabilmiş olmam." dedi.

Profesyonel zıpkın avcılığı yaptığını dile getiren Önen, av sırasında yaşadıklarını ise şöyle anlattı:

"Yaklaşık 10 metre derinlikte karşılaştığım bir av oldu. Açıkçası beklemiyordum. Avlandığım bölgede çok fazla akıntı vardı. Akıntıyla istemediğim bir noktaya düşmüştüm. Bir dalış yapıp botuma çıkmayı planlamıştım. O anda bu balıkla karşılaştım. Atış anından 4-5 saniye önce fark etmiş olmam bana avantaj sağladı. Kendimi atış anına hazırladım. Doğru anda doğru noktaya atış yaptım. Bu atışın ardından yaklaşık 45 dakika bir mücadele süresi oldu."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.