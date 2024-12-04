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  • 'Ziraat Bankası 2024 yılının ilk 10 ayında kurum zararı diye bütçeden 65 milyar lira para aldı' iddiasına yalanlama
Güncel

'Ziraat Bankası 2024 yılının ilk 10 ayında kurum zararı diye bütçeden 65 milyar lira para aldı' iddiasına yalanlama

letişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) “Ziraat Bankası 2024 yılının ilk 10 ayında kurum zararı diye bütçeden 65 milyar lira para aldı” iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

4 Aralık 2024 Çarşamba 20:58 - Güncelleme:
'Ziraat Bankası 2024 yılının ilk 10 ayında kurum zararı diye bütçeden 65 milyar lira para aldı' iddiasına yalanlama
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"Ziraat Bankası 2024 yılının ilk 10 ayında kurum zararı diye bütçeden 65 milyar lira para aldı" iddiasına ilişkin DMM'den açıklama yapıldı.

"Bahse konu iddialarda "kurum zararı" olarak tanımlanan tutar, aslında Hazine Merkezi Yönetim Bütçesinde "görevlendirme gideri" altında yer alan bütçe kalemidir" denilen açıklamada, "Görevlendirme gideri kaleminin tamamı, ülkemizin sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak çiftçilere/esnafa yapılan faiz desteğini içermektedir. Çiftçilerin ve esnafın faiz olarak bankaya ödemesi gereken tutarların tamamı veya bir kısmı Hazine tarafından karşılanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

DMM'den yapılan açıklamada ayrıca, "Güçlü ve sağlıklı finansal göstergelerle faaliyetlerini sürdürmekte olan Ziraat Bankası ve Halk Bankası, mali tabloları düzenli olarak kamuoyuna açıklamakta ve kesinlikle zarar etmemektedir. Bankacılık sektörünün güvenilirliğine zarar verebilecek mesnetsiz ve spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

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