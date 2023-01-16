Ziraat Bankası, Bosna Hersek'te 2 şube daha açtı

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın hemen ardından 1997'de faaliyete başlayan ve ülkenin ilk yabancı sermayeli bankası olan Ziraat, Bosna Hersek'teki şubelerine yenilerini ekledi.

Şube açılışlarına katılan ZiraatBank Bosna Hersek'in Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Suer, Mostar'da uzun yıllardır şubelerinin olduğunu anımsatarak, Mostar Rondo Meydanı'nda açılan yeni şubeyle Ziraat Bankası'nın buradaki etkinliğini artırmak istediğini söyledi.

Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki dış ticaret hacminin artması gerektiğini belirten Suer, Türkiye'de 160 yıldır faaliyet gösteren Ziraat Bankası'nın, tecrübelerini Bosna Hersek'e aktarmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Siroki Brijeg'de açılışı yapılan şube, Ziraat Bankası'nın Batı Hersek Kantonu'ndaki ilk şube olma özelliğini taşırken, şube temsilcilerinden Nikica Pinjuh, uzun yıllardır Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Ziraat Bankası'nın "nihayet" kentlerine gelmiş olmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Mostar ve Siroki Brijeg'deki açılışlara, Mostar Belediye Başkanı Mario Kordic, Siroki Brijeg Belediye Başkanı Miro Kraljevic ve Mostar Kent Konseyi Başkanı Salem Maric de katıldı.

Bugünkü açılışlarla Ziraat Bankası'nın Bosna Hersek'teki şube sayısının 34'e yükseldiği bildirildi.