Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım'dan Bankkart marka işbirliği anlaşması

Bankadan yapılan açıklamaya göre Ziraat Bankası'nın bankacılık kartları markası olan Bankkart, yeni işbirlikleriyle yaygınlığını artırıyor.

2018'de kredi kartı ve banka kartını tek kartta birleştiren teknolojisi ve yeni ürün özellikleriyle ikinci tanıtımı yapılan Bankkart, pazar payını her alanda artırarak, bireysel ve kurumsal segmentteki tüm müşterilerine sektörün yaygın ve büyük ödeme sistemleri ağından yararlanma imkanı sunuyor.

Ziraat Bankası'nın dijital bankacılık alanındaki yatırımları sayesinde, Bankkart kullanıcıları marka avantajlarına çok kolay ve hızlı çözümlere erişebiliyor.

Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ile yaptığı işbirliği kapsamında Bankkart marka paylaşım ağına dahil olması konusunda anlaşmaya vardı. Birlikte sistemsel çalışmaların tamamlanmasının ardından Vakıf Katılım'ın bireysel ve kurumsal kredi kartları da Bankkart'ın yaygın üye işyeri ağında, Bankkart avantajlarından faydalanabilecek.

- "BANKKART, GÜVENİLİR İMAJIMIZ VE YAYGIN AĞIMIZIN DESTEĞİYLE EMİN ADIMLARLA SEKTÖR LİDERLİĞİNE ULAŞTI"

Açıklamada imza törenindeki konuşmasına yer verilen Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Ziraat Bankası olarak finansal ihtiyaçların olduğu her alanda olduğu gibi ödeme sistemleri alanında da daha fazlasını sunma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Çakar, "Bu doğrultuda Bankkart, 2018'de yepyeni yüzü ve teknolojisiyle ödeme sistemleri dünyasında büyük bir adım atarak geniş müşteri tabanımız, güvenilir imajımız ve yaygın ağımızın desteğiyle emin adımlarla sektör liderliğine ulaştı." ifadelerini kullandı.

Bankkart'ın, tüm yaş gruplarına hitap eden, sağladığı avantajlarla beğeni kazanan bir marka olduğunun altını çizen Çakar, kartın, spordan sosyal sorumluluğa kadar birçok projenin içinde olduğuna dikkati çekti.

- "ZİRAAT BANKASI OLARAK ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ DEVAM ETMEKTEDİR"

Çakar, Bankkart'ın toplumun her kesimini kucakladıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Markamızın, Vakıf Katılım'ın da katacağı güçle yeni bir seviyeye ulaşacağını değerlendiriyoruz. Vakıf Katılım ile işbirliğimizin yalnızca Bankkart markamızı daha da büyütmekle kalmayacağını, finansal teknolojilerin büyük bir hızla geliştiği ve müşteri ihtiyaçlarının çeşitlendiği ödeme sistemleri ekosistemimize de önemli katkılar sağlayacağını öngörüyoruz. Nakitsiz toplum hedefiyle kayıtlı ekonomiyi büyütmek, dijitalleşen dünyaya uygun çözümlerle kartlı ödemeleri olabildiğince geniş bir tabana yaymak ve her segmentten müşterimizi kazandıran ürünlerle buluşturmak için Ziraat Bankası olarak çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir."

- "BANKKART'IN BÜTÜN İMKANLARINDAN VAKIF KATILIM MÜŞTERİLERİ DE FAYDALANABİLECEK"

Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben de Vakıf Katılım olarak kuruldukları günden bu yana müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak ürün ve hizmetler sunmak adına çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini kaydetti.

Bankanın, çeşitli kurum ve kuruluşlarla, katma değer sağlayacak işbirliklerine imza attıklarına işaret eden Akben, "Bu işbirliklerinden birini de ülkemizin en kıymetli bankalarından olan Ziraat Bankası'yla hayata geçiriyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bundan böyle, Ziraat Bankası'nın hali hazırda kendi müşterilerine sunduğu Bankkart'ın bütün imkanlarından Vakıf Katılım müşterileri de faydalanabilecek. Bankamız kredi kartı müşterileri artık taksit ve puan avantajından yararlanabilecekleri gibi katılım bankacılığı prensiplerine uygun olan kampanya ve avantajlardan da istifade edebilecekler." bilgisini paylaştı.

Akben, işbirliğinin, kamu bankalarının kartlı ödeme sistemlerindeki konumunun güçlenmesine katkı sağlayacağına vurgu yapan Akben, anlaşmanın, kamu bankalarının pazar paylarının artırılması, rekabet avantajının sağlanması, maliyetlerin azaltılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi gibi pek çok faydayı da beraberinde getireceğini ifade etti.



Akben, "Kurumlar ötesinde, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, yine kamu kurumları arasında bilgi ve kaynak paylaşımıyla ortak hedeflere odaklanma sağlaması açısından da ülke ekonomisine katkısı oldukça büyük." değerlendirmesinde bulundu.