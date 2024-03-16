“Ziraat Bankası'nda usulsüz altın alımı yapıldı” iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında ortaya atılan , "Ziraat Bankası'nda usulsüz altın alımı yapıldı" iddiasının manipülasyon içerdiğini açıkladı.

"İŞLEM YAPMASI KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

11 Mart 2024 tarihindeki teknik bir aksaklığı dikkat çekilen açıklamada, "11 Mart 2024 tarihinde kısıtlı bir zaman diliminde, internet ve mobil bankacılık kanallarında teknik bir aksaklık nedeniyle hatalı fiyattan sınırlı düzeyde işlem gerçekleştiği belirlenmiştir. Bahse konu haberlerde iddia edilenin aksine bazı müşterilerin önceden aksaklıktan haberdar olması, tüzel müşterilerin veya banka üst yönetimi ve yakınlarından herhangi bir kişinin işlem yapması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.

"ZİRAAT BANKASI TARAFINDAN MÜŞTERİLERLE İLETİŞİME GEÇİLEREK GEREKLİ DÜZELTMELER YAPILMAKTADIR"

Ziraat Bankası'nın müşterilerle irtibata geçtiği belirtilen bilgilendirmede, "Söz konusu işlemlerde sadece az sayıdaki bireysel müşterilerin alım ve satım yönünde işlem yaptığı tespit edilmiştir. Ayrıca internet ve mobil bankacılıkta halihazırda var olan işlem limitleri nedeniyle, iddia edildiği gibi yüksek tutarlı işlemlerin yapılması teknik olarak da mümkün değildir. Gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak Ziraat Bankası tarafından müşterilerle iletişime geçilerek gerekli düzeltmeler yapılmaktadır. Ayrıca banka tarafından bu gibi operasyonel risklerin bertaraf edilmesi için gerekli tedbirlerin artırılmasına ivedilikle devam edilmektedir." denildi.