İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2025 Çarşamba / 26 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9247
  • EURO
    47,7012
  • ALTIN
    4380.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ziraat Bankası'ndan pazar esnafına özel POS kampanyası
Güncel

Ziraat Bankası'ndan pazar esnafına özel POS kampanyası

Ziraat Bankası, pazar esnafına yönelik geliştirdiği yeni kampanya ile kartlı ödeme sistemlerini yaygınlaştırmayı hedefliyor. Kampanya kapsamında, pazar esnafına avantajlı komisyon oranları ve çeşitli POS çözümleri sunuluyor.

Haber Merkezi20 Ağustos 2025 Çarşamba 14:05 - Güncelleme:
Ziraat Bankası'ndan pazar esnafına özel POS kampanyası
ABONE OL

Daha önce eğitim, sağlık, akaryakıt ve turizm gibi birçok sektöre özel fiyatlama seçenekleri sunan Ziraat Bankası, bu kez de pazarlarda faaliyet gösteren esnaf için özel olarak hazırlanan üye işyeri kampanyasını hayata geçirdi.

Kampanya ile nakit kullanımının yoğun olduğu pazarlarda kartlı ödeme kolaylığı sağlanarak müşterilere konfor sunulması hedefleniyor.

"AVANTAJLI BANKKART POS SEÇENEKLERİ PAZAR ESNAFIYLA BULUŞUYOR"

Kampanya kapsamında pazar esnafımız, Ziraat Bankası'nın android cihazları POS'a dönüştüren "Bankkart CepPOS" ürünüyle yapılan işlemlerde %2,09'a varan avantajlı komisyon oranlarından faydalanabiliyor. Ayrıca, CepPOS kullanan esnaf için herhangi bir aylık POS ücreti alınmıyor.

Dileyen pazar esnafımız ise komisyonsuz çalışma seçeneğini tercih edebiliyor. Bu durumda, işlemler 25 gün blokeli olarak gerçekleştiriliyor.

Fiziki POS veya Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (YN ÖKC) kullanan pazar esnafımız da kampanya kapsamında avantajlı komisyon oranlarından yararlanabiliyor. Bu cihazları tercih eden üye işyerleri için aylık POS/YN ÖKC ücretleri %50 indirimli olarak uygulanıyor.

Ziraat Bankası'nın pazar esnafına özel sunduğu bu kampanyadan faydalanmak isteyenler, en yakın Ziraat Bankası şubesinden veya www.bankkartpos.com.tr internet sitesinden detaylı bilgi edinebilirler.

  • banka kampanya
  • ziraat POS
  • kartlı ödeme

ÖNERİLEN VİDEO

Sıcaktan bunaldılar, serin sulara daldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.