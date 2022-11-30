Ziraat Bankası'nın Türkiye'nin en büyük sürdürülebilirlik temalı 'Sendikasyon Kredisi'ne iki prestijli ödül

Uluslararası finans alanında alınan söz konusu prestijli ödüllere dair açıklamalarda bulunan Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Grup Başkanı Yasin Öztürk,
"Global olarak finansal piyasaların sıkılaştığı bir dönemde Sendikasyon kredisini sürdürülebilir temalı olarak ve dev bir tutarla yenileme başarısı gösteren Bankamızın, uluslararası platformda iki prestijli ödülle takdir görmesi uluslararası itibarının teyidi olup, özellikle sürdürülebilir dış finansman alanındaki başarılarının bir göstergesidir. Söz konusu ödüllerin, ilk sürdürülebilirlik temalı Sendikasyon kredimize verilmesi, sorumlu bankacılık yapmayı ilk günden itibaren prensip edinmiş, sürdürülebilir iş modelini benimseyen Bankamızın doğru yolda olduğunu göstermesi açısından ayrıca anlamlıdır.
Bankamız, güçlü mali yapısı, finansmana erişim gücü ve yüksek kalitede hizmet verme başarısı ile ülkemiz ekonomisine çeşitlendirilmiş kaynak sağlamaya devam edecektir.
Bankamızın bu büyük başarısıyla gurur duyuyoruz. Çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.