  Zirveden uzaya 3 yıldır kesintisiz görev! Göktürk-2B'nin gözünden Ağrı Dağı
Zirveden uzaya 3 yıldır kesintisiz görev! Göktürk-2B'nin gözünden Ağrı Dağı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ağrı Dağı'nın Göktürk-2B uydusu tarafından çekilen fotoğrafını paylaştı.

AA15 Nisan 2026 Çarşamba 14:28 - Güncelleme:
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Göktürk-2B uydusunun göreve başladığı günden bu yana 3 yıl boyunca dünya etrafında 680 kilometre irtifada 16 bin 100 tur atarak metre altı çözünürlükte 8 milyon 485 bin kilometrekare görüntü çekimi gerçekleştirdiği ifade edildi.

PAYLAŞIMDA, ŞUNLAR KAYDEDİLDİ:

"Zirveden uzaya 3 yıldır kesintisiz görev. Türkiye'nin zirvesi Ağrı Dağı'na uzaydan bir bakış. Göktürk-2B uydumuzun 15 Nisan 2023 tarihinde Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden (ABD) fırlatılışının 3'üncü yılında, Anadolu'nun en yüksek noktasını uzaydan selamlıyor. Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığına bağlı Keşif Uydu Tabur Komutanlığı personeli komuta kontrolündeki uydumuz dünyanın dört bir yanına uzanan görev sahasında uzaydaki güçlü varlığımızın simgesi olmaya devam ediyor. Gökyüzünün ötesinde, vatanın izinde."

Paylaşımda ayrıca, Ağrı Dağı'nın Göktürk-2B uydusu tarafından çekilen fotoğrafı da yer aldı.

