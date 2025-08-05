İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ağustos 2025 Salı / 11 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6867
  • EURO
    47,013
  • ALTIN
    4391.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Ziya Hoca'' yine sahnede! e-imza Çetesi'nde ilginç detay
Güncel

''Ziya Hoca'' yine sahnede! e-imza Çetesi'nde ilginç detay

Kamu kurumlarının yöneticilerinin elektronik imzalarını kopyalayıp sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyen 'e-imza çetesi' çökertilirken 'Ziya Hoca' kod adlı elebaşının daha önce yine sahte diploma suçundan tutuklanıp 354 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı ortaya çıktı.

IHA5 Ağustos 2025 Salı 13:31 - Güncelleme:
''Ziya Hoca'' yine sahnede! e-imza Çetesi'nde ilginç detay
ABONE OL

Kamu kurumlarının yöneticilerinin elektronik imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyen çetenin elebaşı Ziya Kadiroğlu'nun, 2016 yılında 16 kişilik sahte diploma şebekesinin lideri olarak tutuklanıp 354 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı görevlileri adına sahte üretilmiş elektronik imza çıkartarak sürücü belgesi, üniversite mezuniyet belgesi düzenlendiği ve direksiyon sınavında başarısız olan kişilerin 'başarılı' durumuna getirildiği tespiti üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 134 şüpheliden 16'sı tutuklanırken, mayıs ayında dava açıldı.

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, şüpheliler hakkında 'ÖSYM Kanunu'na muhalefet', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Bilişim sistemine girme', 'Verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' suçlarından 6 yıldan 45 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezaları istendi.

354 YIL HAPİS

Öte yandan, çetenin elebaşı "Ziya Hoca" kod adlı Ziya Kadiroğlu'nun, 2016 yılında 16 kişilik sahte diploma şebekesinin lideri olarak tutuklanıp "suç örgütü kurmak", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlardan 354 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı öğrenildi.

Kadiroğlu, bu davada beraat edip serbest kaldı. 1999'dan bu yana birçok kez yargılanan Kadiroğlu, 2010, 2012 ve 2016 yıllarında "örgüt lideri" sıfatıyla üç ayrı soruşturma geçirdi. Edinilen bilgiye göre, yalnızca 2002 ve 2005 yılına ait dosyalardan ceza aldı ve beş yıl cezaevinde kaldı, diğer 10 davadan ise beraat etti.

  • ziya hoca
  • sahte diploma
  • imza kopya
  • ehliyet

ÖNERİLEN VİDEO

Kavurucu sıcaklara yağmur arası: Beklenen yağış başladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.