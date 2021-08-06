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Ziya Selçuk'tan teşekkür mesajı

Milli Eğitim Bakanlığı görevinden affını isteyen ve talebi kabul edilen Ziya Selçuk, bugün itibarıyla bakanlık görevinin sona erdiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk milletine, eğitim camiasına ve birlikte görev yaptığı arkadaşlarına teşekkür etti.

AA6 Ağustos 2021 Cuma 08:15 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 09:08
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Selçuk, sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı.

Mesajında, görevinin bugün itibarıyla nihayetlendiğini aktaran Selçuk, "Bana ülkemin çocukları için çalışma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Milletimize, eğitim ailemize, birlikte görev yaptığım Bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı görevine atanan Mahmut Özer ve yeni bakan yardımcılarına da görevlerinde başarılar diledi.

ZİYA SELÇUK'TAN ÖĞRENCİLERE VEDA MESAJI

Milli Eğitim Bakanlığı görevinden affını isteyen ve talebi kabul edilen Ziya Selçuk, öğrencilere veda mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Selçuk mesajında, bugün itibarıyla hem öğrencilerin öğretmeni hem de sınıflar ve okullardaki öğretmenlerin meslektaşı olduğunu belirtti.

Hayatının okul koridorlarında öğrencilerin sesiyle geçtiğini ve ömrü oldukça yine aynı sesi duyacağını aktaran Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu yüzden bu, bir veda değil, bir 'hoş geldin' mektubu benim için. Yanınıza yeniden hoş geldim. İsterim ki ülkemize, güzel ahlaka, güzel Türkçemize, o heybetli ve derin kültürümüze tutunarak dünyanın bütün güzellik ve iyiliklerine uzanın, bilim ve bilgiyi derin bir nefes gibi içinize çekin. Bunu yaparken en büyük desteği yine kendinizden alacaksınız. Birbirinize yaslanın ve birbirinize olan saygı, sevgi ve anlayışınızla bu memleketi, bir ülke ödevi bilinciyle omuzlayın."

Selçuk, öğrencilerin, öğretmenler sayesinde eğitim yolculuğundaki tüm yollarının açılacağını ve bu yolda geleceğe güvenli adımlarla yürüyeceklerini vurgulayarak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yolunuza ışık tutacak herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Müsaadenizle, bana her daim hizamı gösteren güzel gözlerinizden öpüyor, kendileriyle tanıştığımdan beri yardım, anlayış ve desteklerini esirgemeyen ailelerinize sevgilerimi sunuyorum. Dua, niyet ve gülümsemesiyle bana destek olan herkesi kalbimle selamlıyorum. Daima sevgiyle. Ziya Öğretmen."

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