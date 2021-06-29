Zökün Gölü'nde bulunan 'yüzen adalar' turizme kazandırılıyor

AA 29 Haziran 2021 Salı 14:40 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 14:40

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Tortum Kaymakamlığı, Tortum Belediyesi ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansından (KUDAKA) tarafından yapılacak çalışmayla, bölgede çevreye duyarlı tesis hayata geçirilecek.

Söğütlü Mahallesi'ndeki göl ve çevresinde incelemede bulunan Vali Okay Memiş, yaptığı açıklamada, yüzen adaların Tortum Şelalesi, Narman Peribacaları, Oltu Kalesi, Şenkaya ve Olur gibi bu alanda devam edecek turistik destinasyon silsilesinin başlangıç yeri olacağını söyledi.

Geçen yıl da bölgeyi ziyaret ettiğini hatırlatan Memiş, yüzen adaların ülke ve kent turizmine kazandırılması amacıyla bir proje hazırladıklarını belirtti.

Proje detaylarına ilişkin bilgiler veren Vali Memiş, şunları kaydetti:

"2 Temmuz'da ihalemiz var. İhaleden sonra burada turistlerin gezebileceği platform yapacağız. Üst kısımda da turistleri karşılayacağımız bir restoran, yöresel ürünlerin satışının yapılacağı dükkanlar yapacağız. Doğaya uygun ahşap yapılar kullanacağız. Burası çok özel bir alan. Bulunduğunuz yer üzerinde yürüdüğünüzde sallanıyor. İnsana bulutların üzerinde yürüme hissi yaşatıyor. Eminim insanlar bölgeye geldiklerinde çok şaşıracaklar. Burası doğal bir ortam. Hem doğaya hem çevreye duyarlı bir şekilde burayı Erzurum ve ülke turizmine açacağız. Ayrıca proje tamamlandığında yaklaşık 200 kişi buradan ekmek yiyecek. Böylece istihdama da katkı sağlamış olacağız. Dolaylı katma değeri daha fazla olacak.