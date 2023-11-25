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Güncel

Zonguldak açıklarında arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 7'nci gününde karadan, havadan ve denizden devam ediyor.

AA25 Kasım 2023 Cumartesi 10:00 - Güncelleme:
Zonguldak açıklarında arama çalışmaları sürüyor
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Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personel için gece boyunca karadan tarama faaliyeti yürütüldü.

Bölgede AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve diğer ekiplerin katılımıyla kayıp 7 personelin bulunması için karadan, havadan ve denizden çalışmalar sürüyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıktığı sırada askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cansız bedenine ulaşılmıştı.

  • kayıp mürettebat
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