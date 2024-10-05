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Zonguldak-Alaplı kara yolunda korkutan olay

Zonguldak-Alaplı kara yolunda istinat duvarının bir bölümünün çökmesi sonucu ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

AA5 Ekim 2024 Cumartesi 07:39 - Güncelleme:
Zonguldak-Alaplı kara yolunda korkutan olay
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Zonguldak-Alaplı kara yolunun Göktepe Altı mevkisinde daha önce meydana gelen heyelanların ardından yapılan istinat duvarının bir bölümü çöktü.

Kara yolunu kullananların ihbarıyla bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Çökmenin devam ettiği bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, Alaplı-Karadeniz Ereğli istikametindeki geçişlere tedbir amaçlı kontrollü şekilde izin veriyor.

Karayolları ekipleri de bölgede iş makineleriyle hazır bulunuyor.

Bölgedeki heyelan anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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