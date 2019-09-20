Cumhuriyet Başsavcılığınca, ByLock kullanıcıları ve örgütsel faaliyetlere yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Zonguldak'ın yanı sıra Aydın, Muğla ve Kırıkkale'de aralarında eski polis memuru, özel sektör çalışanı ve öğretmenlerin bulunduğu şüphelilerin belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan M.K.A, E.İ, M.B, S.A.P, A.T, M.K, M.Ç, A.K. ve F.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.