Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Zonguldak, Osmaniye, Ankara, Mersin ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.