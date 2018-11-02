Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Zonguldak merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Zonguldak, Osmaniye, Ankara, Mersin ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Anadolu’nun kültür hafızasında 30 yıl

Anadolu’nun kültür hafızasında 30 yıl

Reklam dönemi resmen başlıyor

Reklam dönemi resmen başlıyor

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bir ilk olacak!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bir ilk olacak!

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinden ilginç notlar

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinden ilginç notlar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA