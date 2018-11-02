Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Zonguldak merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor.
- DHA
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Zonguldak, Osmaniye, Ankara, Mersin ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.