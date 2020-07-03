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Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına lındı

Zonguldak merkezli 4 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) operasyonunda 5 zanlı yakalandı.

AA03 Temmuz 2020 Cuma 10:31 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 10:41
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Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Zonguldak'ın yanı sıra Ankara, İstanbul ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında avukat ve muvazzaf askerin de bulunduğu 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, bilgisayar ve dokümanlara el konuldu.

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