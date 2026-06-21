Zonguldak'ın kurtuluşunun 105. yılı... Muharip uçakların gösterisi nefes kesti

Zonguldak, düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünü coşkulu etkinliklerle kutladı. 21 Haziran Zonguldak'ın Kurtuluşu ve Uzun Mehmet'i Anma Günü kapsamında düzenlenen programda, kent semalarında gerçekleştirilen savaş uçağı saygı geçişi büyük ilgi gördü. F-4 savaş uçaklarının Kozlu Sahili üzerindeki uçuşu, vatandaşlarda derin bir heyecan yarattı.
3 F-4 SAVAŞ UÇAĞI KOZLU SAHİLİ'Nİ SELAMLADI
Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla kent semalarında 3 savaş uçağı saygı geçişi gerçekleştirdi.
21 Haziran Zonguldak'ın Kurtuluşu ve Uzun Mehmet'i Anma Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen muharip uçuşta, 3 F-4 savaş uçağı Kozlu Sahili'ndeki Şaban Bilgin Parkı'nda saygı geçişi yaptı.
VATANDAŞLAR ÇATILARDAN VE SAHİLDEN UÇUŞU İZLEDİ
Vatandaşlar, uçuşu Kozlu Sahili'nin yanı sıra evlerinden ve binaların çatı katlarından izledi.
Uçuş yaklaşık 10 dakika sürdü.