Güncel

Zonguldak'ta akılalmaz hırsızlık! Çaldıkları tırı dolandırıcılara kaptırdılar

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir firmaya ait tırı çalarak satmaya çalışan şoför ve arkadaşının planı film senaryolarını aratmadı. GPS sistemini devre dışı bırakıp çaldıkları aracı Mardin'de dolandırıcılara kaptıran şüpheliler, elleri boş dönünce polise gidip 'Tır çalındı' ihbarında bulundu. Güvenlik kameraları sayesinde yalanları ortaya çıkan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA5 Nisan 2026 Pazar 14:49
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çalıştığı firmaya ait tırı arkadaşıyla birlikte çalarak satmaya çalışan şoförün akılalmaz planı hüsranla bitti. Çaldıkları aracı Mardin Nusaybin'de dolandırıcılara kaptıran ve elleri boş dönen şüpheliler, polise gidip "Tır çalındı" ihbarı yapınca güvenlik kameralarına takılarak tutuklandı.

GPS'İ KAPATIP KONYA'YA GÖTÜRDÜLER

Edinilen bilgiye göre olay, 29 Mart Pazar günü meydana geldi. Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren bir firmada şoför olarak çalışan M.Ç., arkadaşı İ.E. ile birlikte idaresindeki tırı çalmak için plan yaptı. Gece saatlerinde tırın GPS sistemini devre dışı bırakan şahıslar, aracı 10 dakika içerisinde otoparktan kaçırarak parçalamak veya satmak amacıyla Konya'ya götürdü. Ancak Konya'daki şahıslar, aracın ruhsatı olmadığı gerekçesiyle tırı almaktan vazgeçti.

HIRSIZLARI NUSAYBİN'DE DOLANDIRDILAR

Konya'da alıcı bulamayan M.Ç. ve İ.E., rotayı bu kez Mardin'in Nusaybin ilçesine çevirdi. Burada irtibat kurdukları bir kişiye tırı teslim eden ikili, hayatlarının şokunu yaşadı. Nusaybin'deki alıcı, şüphelilere herhangi bir ödeme yapmadan tırı alarak kayıplara karıştı. Çaldıkları tırı kendi elleriyle dolandırıcılara kaptıran ve paralarını alamayan şüpheliler, çaresizce Ereğli'ye geri dönmek zorunda kaldı.

"MAĞDUR" ROLÜ KAMERALARA TAKILDI

Ereğli'ye döndükten sonra dikkati başka yöne çekmek isteyen şoför M.Ç., Gülüç Polis Merkezi'ne giderek mağdur rolü oynadı ve şirket tırının kimliği belirsiz kişilerce çalındığı yönünde sahte ihbarda bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldığında gerçeği kısa sürede ortaya çıkardı. Görüntülerde tırı bizzat M.Ç. ve arkadaşı İ.E.'nin çaldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan M.Ç. ve İ.E., emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin Nusaybin'de kaptırdığı tırın bulunması için başlatılan çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Terör devleti İsrail Gazze'de ateşkesi bozup engelli Filistinliyi öldürdü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
