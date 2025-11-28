Zonguldak'ta çifte operasyon: ''Pos tefecileri'' tutuklandı

Zonguldak'ta düzenlenen "yasa dışı bahis" operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iki gün önce Adana'dan kente gelen şüpheli R.G, D.Ö. ve A.B'nin yasa dışı bahis oynattığını belirledi.

Ekipler, kentte irtibat kurdukları N.Ö. aracılığıyla yasa dışı bahiste kullanmak amacıyla vatandaşların hesaplarını alan zanlıları banka önünde yakaladı.

Şüphelilerin geldikleri araç içerisinden onlarca cep telefonu ve GSM hattı ele geçirildi, yasa dışı bahis sitelerini yönettikleri finans programları tespit edildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan yapılan incelemede zanlıların yaklaşık 50 milyon lirayı yönettikleri belirlendi.

ZONGULDAK'TA "POS TEFECİLİĞİ" OPERASYONUNDA 2 ZANLI TUTUKLANDI

Zonguldak'ta kredi kartı üzerinden komisyon alarak "pos tefeciliği" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentte pos tefeciliği yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu kuyumculuk yapan G.Ş. (43) ile esnaf O.K. (51) ve S.N'nin (45), herhangi bir ürün satışı olmadan kredi kartı üzerinden işlem yaparak kart sahiplerine nakit para verdikleri belirlendi.

O.K. ve S.N'nin pos cihazı alabilmek için iş yeri açtıkları ancak gerçek ticari faaliyet yürütmedikleri tespit edildi. Yöntemle çok sayıda kişiyi mağdur eden şüphelilerin bu şekilde haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve emniyetteki ifadelerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan G.Ş. ve O.K. tutuklandı, S.N. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, soruşturma kapsamında 200'ü aşkın mağdurun bulunduğu, şüphelilerin elde ettiği haksız kazancın MASAK raporuyla netleşeceği öğrenildi.