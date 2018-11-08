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Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Alaplı İlçe Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonrası düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 52 uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 1 ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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