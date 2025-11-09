İSTANBUL 23°C / 14°C
9 Kasım 2025 Pazar
  • Zonguldak'ta gizemli ölüm! Yaşlı adam evinde kanlar içinde bulundu
Güncel

Zonguldak'ta gizemli ölüm! Yaşlı adam evinde kanlar içinde bulundu

Zonguldak'ta 75 yaşındaki Burhanettin Şen, evinde ölü bulundu. Yaşlı adamın vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak darbeleri olduğu tespit edilirken olayın cinayet olabileceği şüphesiyle soruşturma derinleştirildi.

9 Kasım 2025 Pazar 14:21
Zonguldak'ta yaşayan 75 yaşındaki Burhanettin Şen, kendisinden üç gündür haber alamayan yakınları tarafından evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Burhanettin Şen'in vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak darbeleri olduğu öğrenilirken olayın cinayet olabileceği şüphesi üzerine soruşturma başlatılan soruşturma sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, olay, önceki gece saatlerinde Yeşil Mahalle Gölbaşı Sokak'ta bulunan Aras Apartmanı'nda ortaya çıktı. Yalnız yaşadığı öğrenilen Burhanettin Şen'e ulaşamayan yakınları, kontrol etmek amacıyla dairesine gitti. İçeri giren Şen'in yakınları, yaşlı adamı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde, Burhanettin Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin dairede yaptığı detaylı çalışmanın ardından Şen'in cenazesi, ölüm sebebinin netleştirilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheli ölümle ilgili olarak apartmanın güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alırken, dairede herhangi bir zorlama izi olup olmadığını da araştırılıyor.

Olayın aydınlatılması için başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında Şen'in vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak darbeleri olduğu tespit edilirken olayın cinayet olabileceği şüphesiyle soruşturma derinleştirildi.

Şen'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Kilimli Merkez Camii'nde öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Güntepe Aile Mezarlığında toprağa verildi.

Yaşlı adamın ölümüne ilişkin adli süreç devam ediyor.

