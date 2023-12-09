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Zonguldak'ta heyelan! Kapatılmasına karar verildi

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle bir bölümünde çökme meydana gelen yol üzerinde bulunan hastanenin 'Tanı Merkezi' binasının çökme ihtimaline karşı kapatılmasına karar verildi.

AA9 Aralık 2023 Cumartesi 16:39 - Güncelleme:
Zonguldak'ta heyelan! Kapatılmasına karar verildi
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Kentte etkili yağış nedeniyle Mithatpaşa Mahallesi Hayri Bey Sokak'ta bulunan Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs Hastalıkları Hastanesine giden yolun bir bölümü heyelan nedeniyle çöktü.

Bölgeye gelen polis ve belediye ekiplerinin incelemelerinin ardından yol bariyer ve şeritlerle trafiğe kapatıldı.

Yolu kullanmak isteyen vatandaşlar, görevliler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Hastaneye ulaşım, ara sokaklardan sağlanıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ve başhekimlik koordinesinde hastanenin "Tanı Merkezi" binasının çökme ihtimaline karşı kapatılmasına karar verildi.

Tanı Merkezinin, poliklinik binasında hizmet vermeye devam edeceği, hastanenin genelini etkileyen bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

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