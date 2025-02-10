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Zonguldak'ta heyelan! Yol çöktü

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde heyelan, mahalle yolunun bir kısmında çökmeye neden oldu.

AA10 Şubat 2025 Pazartesi 13:00 - Güncelleme:
Zonguldak'ta heyelan! Yol çöktü
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Taşbaca Mahallesi Meşe Caddesi'ndeki yolda, günlerdir etkili olan yağmur ve karın erimesiyle heyelan meydana geldi.

Yolun bir bölümünde çökme yaşanırken, beton parçaları yol kenarındaki bir evin önüne düştü.

Ekipler, tedbir amaçlı yolu trafiğe kapattı.

Taşbaca Mahallesi muhtarı Kibar Arıkan, gazetecilere, kar yağışı ve yağmur nedeniyle yolda çökme meydana geldiğini söyledi.

Belediye ve AFAD ekiplerinin tedbir aldığını belirten Arıkan, "Devamında bir çökme daha meydana geldi. Yol yakın zamanda yapılıp daha sağlam şekle gelecek." dedi.

Arıkan, tedbir amaçlı kapatılan yolun, çalışmaların ardından kısa zamanda yeniden açılacağını ifade etti.

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