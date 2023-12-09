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Güncel

Zonguldak'ta ikinci kez toprak kayması meydana geldi

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle yıkılan tek katlı müstakil evin olduğu bölgede ikinci toprak kayması meydana geldi.

AA9 Aralık 2023 Cumartesi 22:45 - Güncelleme:
Zonguldak'ta ikinci kez toprak kayması meydana geldi
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Kentte etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta heyelan yaşandı.

Sokaktaki tek katlı müstakil ev, üzerine gelen toprak ve kaya parçalarının etkisiyle yıkıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlattı.

İkinci bir heyelan meydana gelen bölgede ekip üyelerinden bazıları yaralandı.

Öte yandan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve diğer ilgililer de bölgeye geldi.

  • heyelan bölgesi
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