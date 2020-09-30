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Zonguldak'ta kan donduran olay! İki kişiyi öldürüp, intihar etti

Tüyler ürperten olay Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana geldi. Birlikte kahvaltı yaptığı Cemile ve Hüseyin Kumuz çiftini evlerinde tabancayla vurarak, öldüren Cevat Saydam (59), aracında intihar etti. Vahşetin nedeni henüz belirlenemedi.

DHA30 Eylül 2020 Çarşamba 10:27 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 10:27
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Olay, saat 09.30 sıralarında, 690 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Cevat Saydam, iddiaya göre, evlerinde birlikte kahvaltı yaptığı Cemile Kumuz (40) ve Hüseyin Kumuz'u (45) bilinmeyen nedenle tabancayla ateş ederek, öldürdü. Ardından evden çıkıp, bindiği aracıyla kaçan Saydam, 1 kilometre sonra üst yoldan alt yola uçtu. Saydam, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu. 

İhbarla gelen sağlık görevlilerince ağır yaralı olarak Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cevat Saydam, yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, Kumuz çiftinin öldürüldüğü evde ve Saydam'ın aracının bulunduğu yerde güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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