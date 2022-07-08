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Zonguldak'ta korkunç kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Zonguldak'ta otomobil ile saman yüklü traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

AA8 Temmuz 2022 Cuma 01:26 - Güncelleme:
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S.D'nin kullandığı MO MD 67 yabancı plakalı otomobil ile K.A'nın idaresindeki saman yüklü traktör, Eceler köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 4'ü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine, diğerleri ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

Yaralılardan Şermin Demirci, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi, diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Öte yandan yola savrulan samanlar vatandaşlar tarafından temizlenirken jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.

Bir süre ulaşıma kapanan yol, otomobilin kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

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