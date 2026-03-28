İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2026 Cumartesi / 10 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4684
  • EURO
    51,2648
  • ALTIN
    6418.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Zonguldak'ta korkutan kaza: Çok sayıda kişi yaralandı
Güncel

Zonguldak'ta korkutan kaza: Çok sayıda kişi yaralandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

IHA28 Mart 2026 Cumartesi 22:40 - Güncelleme:
Zonguldak'ta korkutan kaza: Çok sayıda kişi yaralandı
ABONE OL

Deli Hakkı köyü mevkisinde Ormanlı istikametinde seyreden Cengiz E. (40) idaresindeki 67 AFV 442 plakalı işçi servisi ile karşı yönden gelen Tuncay K. (42) yönetimindeki 67 AAG 568 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada işçi servisindeki 8 kişi ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü Tuncay K, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tuncay K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Halı sahada acı ölüm! O anlar saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.