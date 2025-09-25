İSTANBUL 25°C / 19°C
  Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi hayatını kaybetti
Güncel

Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi hayatını kaybetti

Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı. Olayda 1 işçinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

25 Eylül 2025 Perşembe 16:21
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi hayatını kaybetti
ABONE OL

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesine ait maden ocağının eksi 263 kotu baca kısmında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

Olayda 5 işçi mahsur kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.

İşçilerden 4'ü göçük altından çıkarıldı, hafif yaralanan 1 madenci ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekipler, yaklaşık 3 saat süren kurtarma çalışmaları sonucu göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaştı.

Ocaktan çıkarılan madencinin cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

