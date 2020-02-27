Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte bir işçi yaralandı

AA 27 Şubat 2020 Perşembe10:44 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 10:44

Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessesesi maden ocağının eksi 500 kodunda henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.

Maden işçisi Fehmi Durgut yığınların altında kaldı. Mesai arkadaşlarının çalışmasıyla enkaz altından çıkarılan Durgut, 112 Acil Servis ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kömür üretimi sırasında 2'nci ocakta göçük meydana geldiğini söyledi.

Göçük altında kalan maden işçisinin mesai arkadaşları tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını anlatan Eşitmez, geçmiş olsun dileğinde bulundu.