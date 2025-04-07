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Zonguldak'ta otomobil şarampole uçtu: 3 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA7 Nisan 2025 Pazartesi 18:43 - Güncelleme:
Zonguldak'ta otomobil şarampole uçtu: 3 kişi yaralandı
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin Filyos istikametinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından ekipler yönlendirildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde ilçenin Çömlekçi-Derecikören köyü Filyos istikametinde meydana geldi. İddialara göre, Saltukova yönünden Filyos beldesinde seyir halinde olan R.K. idaresindeki 01 UEJ 11 plakalı otomobil, yol çalışması nedeniyle alternatif olarak açılan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte şarampole uçtu.

Kazada sürücü ve araç içinde olan henüz isimleri öğrenilemeyen iki yolcu yaralandı. Kazanın çevredeki araç sürücüleri tarafından fark edilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapılmasından sonra ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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