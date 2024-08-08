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Ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde ruhsatsız işletilen bir maden ocağında göçük meydana geldi. Olayda bir işçi göçük altında kaldı. İhbarın ardından AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İşçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

IHA8 Ağustos 2024 Perşembe 14:22 - Güncelleme:
Ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı
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Bölüm Mahallesi Mustafa Özkaynak Sokak üzerinde T.K.'ye ait olduğu iddia edilen ruhsatsız maden ocağında saat 12.00 sıralarında göçük meydana geldi. Ocakta çalışan 54 yaşındaki Ayhan Yılmaz isimli maden işçisi göçükte kaldı.

Çevredekilerin göçük ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait tahlisiye ekipleri de maden ocağındaki göçükte mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışmalarına katıldı. Kurtarma ekipleri, göçük altında kalan işçiyi kurtarmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Maden ocağının çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, bölgeye giriş-çıkışlar kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Göçük altındaki işçinin durumu hakkında henüz net bir bilgiye ulaşılamazken, ekipler kurtarma çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Kaymakam Hüseyin Ece de çalışmaları yakından takip etmek üzere göçüğün meydana geldiği bölgeye geldi.

  • maden göçüğü
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  • Kilimli Bölüm Mahallesi

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